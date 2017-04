Dode man en vrouw gevonden in bosgebied Zeeuwse Koudekerke

Bij Dishoek in het Zeeuwse Koudekerke zijn donderdagmorgen een dode man en vrouw in de bosjes gevonden.

Rond 09.30 uur deed een wandelaar zijn lugubere ontdekking in een bosperceel aan de Verlengde Dishoekseweg in Koudekerke. Hij belde meteen de politie. Agenten zijn ter plaatse gekomen en stelden een onderzoek in. De twee dode personen betreffen een man en een vrouw. Zij zijn door geweld om het leven gekomen.

Nadat er een onderzoek werd ingesteld werd ook een personenwagen aangetroffen. Ook het voertuig zal onderdeel zijn van het onderzoek.