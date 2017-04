Verdachte aangehouden in dodelijk steekincident Oosterpark

De recherche heeft vorige week een 17-jarige jongeman uit Amsterdam aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij het dodelijk steekincident op vrijdagavond 3 maart waarbij een 33-jarige Pool in het Oosterpark om het leven kwam. Het onderzoeksteam gaat uit van een uit de hand gelopen beroving. Onderzocht wordt nog of de beroving homo-gerelateerd was.

De 33-jarige Jan Majdanski was die avond in het Oosterpark toen hij rond negen uur levensgevaarlijk gewond raakte bij een steekincident. Het slachtoffer was bij aantreffen niet meer aanspreekbaar. Ondanks directe reanimatie kon zijn leven niet worden gered.

De aangehouden verdachte kwam bij de recherche in beeld na intensief onderzoek. Op dit moment wordt onderzocht of hij voor meerdere straatroven in dat gebied verantwoordelijk gehouden kan worden.

Op dit moment sluit het onderzoeksteam niet uit dat bij de dood van Jan Majdanski meerdere personen betrokken waren. Het onderzoek gaat dan ook onverminderd voort.

De verdachte is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld. In verband met het onderzoek wordt de aanhouding nu pas gemeld.