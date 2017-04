Nederland tekent als eerste contract voor testen F-35-motoren buiten VS

Nederland gaat F-35-motoren niet alleen onderhouden, maar ook testen. Het is daarmee het eerste land buiten de VS dat de komst van een proefdraaiopstelling binnenhaalt. De testfaciliteit komt in 2019. Defensie en motorfabrikant Pratt & Whitney hebben de bouw van de infrastructuur en de levering van de benodigde apparatuur inmiddels contractueel vastgelegd in het Amerikaanse East-Hartford (Connecticut). Dat is vandaag bekend gemaakt.