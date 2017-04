Luxejacht 'Ebony Shine' van zoon president blijft aan de ketting liggen

Verzoek Zwitserland

Het OM nam het jacht op verzoek van de Zwitserse autoriteiten in beslag vanwege een strafrechtelijk onderzoek tegen de vice-president van Equatoriaal-Guinea, die ook de zoon is van de president. Zwitserland verdenkt de man van witwassen.

Equatoriaal-Guinea geen eigenaar

De rechtbank oordeelt dat de republiek Equatoriaal-Guinea geen aanspraak kan maken op het jacht. Het gerechtshof in Zwitserland had in een eerdere procedure al geoordeeld dat het land geen eigenaar is van de boot. Daarom kan het land de boot niet opeisen. Ook de aan boord in beslag genomen goederen blijven bij het OM.

Vennootschap

Om dezelfde redenen kan ook de vennootschap Dara Ltd geen aanspraak maken op de boot. De republiek stelde dat haar Ministerie van Defensie 100% eigenaar is van Dara Ltd, die 100% eigenaar is van de Ebony Shine. De vennootschap is gevestigd op de Marshalleilanden in de Stille Oceaan.

Wangedrag en omkoping

Het Zwitserse openbaar ministerie heeft het sterke vermoeden dat het jacht is gekocht door middel van daden van wangedrag in een openbaar ambt en omkoping, met fondsen van Equatoriaal-Guinea en dat de man het jacht uitsluitend gebruikt voor vrijetijdsbesteding.