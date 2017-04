Twee zwaargewonden bij ernstig ongeval in Amsterdam Noord

Op de Leeuwardenweg in Amsterdam Noord is donderdag aan het eind van de middag een ernstig ongeval gebeurd. Bij het ongeval zijn twee mannen zwaargewond geraakt.

De auto waarin zij zaten reed met hoge snelheid de A10 af bij de afrit S116. Vervolgens sloeg de auto over de kop en kwam achter de vangrail tot stilstand.

Volgens de politie werden er bij het ongeluk ook een aantal andere auto's geraakt, maar vielen geen andere gewonden. De slachtoffers zijn door de brandweer uit hun voertuig bevrijd. De bestuurder is ter plekke gereanimeerd. Beide zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Volgens een politiewoordvoerder is de bestuurder wellicht onwel geworden. De politie is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeval.

De schade aan het voertuig is gigantisch.