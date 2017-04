Eritreeërs belagen auto omstreden diplomaat tijdens protest

In Veldhoven zijn donderdagmiddag ongeregeldheden uitgebroken tijdens de komst van de omstreden Eritrese diplomaat Solomon Mehari.

Een tiental demonstranten bestormden de auto waarin vermoedelijk de diplomaat zat. De demonstranten wilde voorkomen dat de regeringsfunctionaris vanavond gaat spreken in het zalencentrum Koningshof. De politie moest er aan te pas komen om de demonstranten in toom te houden. Er is nog niemand aangehouden.