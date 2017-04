Toch brood met Pasen door akkoord bakkers-cao

Acties bij Borgesius van de baan

Verder geldt de eerste drie weken wel 90% loon bij ziekte, het intrekken van de voorstellen voor de urenbank en het intrekken van de voorstellen voor het afschaffen van meerdere toeslagen bij feestdagen. De acties bij Borgesius Bakkersland zijn hiermee van de baan.

De overige bakkerijen, niet behorend tot Borgesius Bakkersland groep hebben geen akkoord met vakbonden gesloten. Dus voor alle overige werknemers in de bakkersbranche gelden deze afspraken niet. Ondanks alle onderhandelingen is een compleet cao-resultaat nog niet gelukt. In de week van 17 april wordt aanvullende informatie met de leden cao Bakkersbedrijf gedeeld en overlegd over verdere acties.