Dode man en vrouw vermoedelijk Servisch stel uit Middelburg

De twee slachtoffers, die donderdagmorgen in een bosperceel aan de Verlengde Dishoekseweg in Koudekerke zijn aangetroffen, zijn vermoedelijk een Servisch stel uit Middelburg.

De politie is bezig met een groot onderzoek naar de doodsoorzaak van het duo en hun definitieve identiteit. Forensische medewerkers hebben de hele dag sporenonderzoek gedaan.

Zoeking in woning

De politie is vrijdagochtend begonnen met een zoeking in een woning aan de Tamariskenlaan in Middelburg. Buren zegen tegenover PZC dat er een Servisch stel met vijf kinderen in de woning zou wonen. Op Google Streetview uit 2015 is het voertuig te zien die donderdag vlak bij de slachtoffers werd gevonden.