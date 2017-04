Gevonden dode man en vrouw vermoedelijk inwoners uit Middelburg

De twee slachtoffers, die donderdagmorgen in een bosperceel aan de Verlengde Dishoekseweg in Koudekerke zijn aangetroffen, zijn vermoedelijk inwoners uit Middelburg.

De politie is bezig met een groot onderzoek naar de doodsoorzaak van het duo en hun definitieve identiteit. Forensische medewerkers zijn al de hele dag bezig met een sporenonderzoek. Dit onderzoek duurt nog zeker tot middernacht. Zodra dit forensische onderzoek het toelaat, worden de lichamen naar een mortuarium gebracht. Nadien zullen nog secties worden verricht.

Vermoeden

Tijdens het politieonderzoek rees het vermoeden dat de man en de vrouw afkomstig zijn uit Middelburg. Tijdens het verloop van het onderzoek zal definitief moeten worden vastgesteld of dit vermoeden juist is.

Bannering

De politie roept donderdagavond en vrijdag via bannering de hulp in van een deel van de inwoners en bezoekers van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Een banner is een grafische reclame-uiting op het internet om een boodschap onder de aandacht te brengen van het publiek.