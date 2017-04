Brandweer en gemeente Best hebben het maar druk met stinkend riool

De hele dag klagen buurtbewoners van de Helmkruid in Best al over een vreemde irriterende lucht. Onderzoek wees uit dat de lucht afkomstig was uit het riool. De brandweer heeft vanochtend rond 7.00 uur het riool gespoeld.

Vervolgens hebben medewerkers van de gemeente deze taak overgenomen en zijn hier enkele uren mee belast geweest. Aan het einde van de middag klaagde enkele bewoners nog steeds over een vreemde irriterende lucht. Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) en de Officier van Dienst (OVD) van de brandweer hebben aan het begin van de avond enkele metingen verricht.

Vervolgens is de brandweer rond 18.30 uur opnieuw begonnen met het spoelen van het riool. Vermoedelijk hebben onbekenden een grote hoeveelheid chemische vloeistof gedumpt in het riool wat voor de nodige overlast heeft gezorgd. Momenteel is nog niet bekend om welke stof het gaat en waar deze in het riool terecht is gekomen.