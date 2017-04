Politie spreekt passanten in onderzoek Stieltjeskanaal

Precies twee weken eerder, op vrijdagmorgen 31 maart rond 5:45 uur, werd het slachtoffer in de kofferbak van een auto gevonden. De auto hing half in het water, half op de kade langs het Stieltjeskanaal tussen Dalen en Coevorden. Uit onderzoek is gebleken dat de man door geweld om het leven is gebracht. Er is direct een rechercheteam (Team Grootschalige Opsporing) gestart.

Tijdens het passantenonderzoek worden alle voorbijgangers aangesproken en krijgen zij een flyer uitgereikt.

Auto gezien?

De aangetroffen auto betreft een donkerkleurige Mercedes Benz 300 SE. Het gaat om een model uit 1986. De auto is voorzien van het kenteken PV-20-HT. De politie wil graag in contact komen met mensen die deze auto tussen donderdagavond 18:00 uur en vrijdagochtend 5.45 hebben gezien of weten hoe de auto op de kade langs het Stieltjeskanaal terecht is gekomen.