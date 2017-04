TNO komt met nieuw bewijs Deventer Moordzaak

Onderzoek door TNO komt met nieuw ontlastend bewijs in de Deventer Moordzaak. Volgens de Volkskrant is hiermee de kans vergroot dat de strafzaak tegen belastingadviseur Ernest Lowes wordt heropend.

Louwes moet een celstraf uitzitten van 12 jaar voor de moord op de weduwe Jacqueline Wittenberg in 1999. In 2004 werd hij veroordeeld omdat zijn alibi zou rammelen. Het gerechtshof achtte destijds dat het onmogelijk was dat Louwes vlak voor de moord heeft gebeld vanaf de A28 zoals hij beweerd. Zijn mobiele telefoon zou een zendmast hebben aangestraald vlak bij de plek van de moord.

Onderzoeksinstituut TNO heeft gekeken naar de weersomstandigheden die avond en de telecomgegevens van Louwes Telefoon. Met deze gegevens is een driedimensionaal computermodel gemaakt. TNO acht de kans klein, maar niet onmogelijk dat Louwes op het tijdstip van de moord op de A28 reed.

De bijzondere condities in de atmosfeer zou het mogelijk maken dat het mobieltje een vergelegen telefoonmast in Deventer aanstraalde. Wetenschapsfilosoof Ton Derksen toonde al eerder aan dat op dagen met gelijke weersomstandigheden veelvuldig met andere masten contact wordt gemaakt dan de dichtstbijzijnde.