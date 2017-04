Ruim drie miljoen keken naar The Passion

Witte Donderdag beleefden ruim 3 miljoen mensen de muzikale paasvertelling The Passion via NPO 1 en Radio 2. Op het Wilhelminaplein maakten ruim 12.000 mensen het evenement live mee. The Passion vond dit jaar plaats in Leeuwarden.

EO-directeur Arjan Lock: 'Het is opnieuw gelukt om miljoenen mensen in aanraking te brengen met het bijzondere verhaal van Jezus en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Bij honderden kerken, buurthuizen en cafés gingen de deuren gisteravond open en werd gezamenlijk naar de uitzending gekeken. Meer dan ooit hebben we gemerkt dat het verhaal van Jezus mensen in het hart raakt.'

Zakelijk directeur KRO-NCRV Yvonne de Haan: 'Ook in deze Friese editie van The Passion heeft het eeuwenoude Paasverhaal het grote publiek weer weten te inspireren. Het raakt mij om te zien dat het publiek weer massaal is samengekomen bij de televisie, in de kerk, op het plein en door de straten van Leeuwarden met het kruis. Het paasverhaal raakt nooit uitverteld.'

Processie

Ook dit jaar trok er weer een indrukwekkende processie dwars door de stad heen richting het podium. Ongeveer 1.000 mensen liepen mee en droegen het grote, verlichte kruis op hun schouders. Diverse kruisdragers vertelden aan verslaggever Kefah Allush waarom zij graag mee wilden lopen in de processie. De tocht met het grote kruis staat symbool voor Christus’ lijdensweg en is ook een teken van hoop voor mensen die vandaag de dag lijden als gevolg van klein en groot onrecht, dichtbij en veraf. Kijkers thuis konden zich online aansluiten bij de processie, ongeveer 110.000 mensen deden dit.

Passion talk

Nieuw dit jaar was Passion Talk, een live nabeschouwing via themakanaal NPO Best. Oud Passion-artiesten als Jim de Groot en Shirma Rouse schoven aan tafel bij EO presentator Renze Klamer en KRO-NCRV presentatrice Saskia Weerstand.

Er waren live schakelingen met artiesten in Leeuwarden en er werd teruggeblikt op de uitzending.

Cast

De cast voor The Passion 2017 werd gevormd door Dwight Dissels (Jezus), Elske DeWall (Maria), Roel van Velzen (Judas), Remco Veldhuis (Verteller), Omri Tindal (Petrus), Kefah Allush (Verslaggever) en Johnny Kraaijkamp (Pilatus).