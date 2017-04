Acht aanhoudingen voor taxiritten van honderden euro's

In een onderzoek naar taxichauffeurs op Schiphol die klanten zouden hebben opgelicht, afgeperst en/of beroofd, zijn dinsdag 11 april zeven verdachten aangehouden. Een achtste verdachte is woensdag 12 april aangehouden. De actie werd gehouden door de politie-eenheid Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee onder leiding van het Openbaar Ministerie in Noord-Holland.