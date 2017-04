De grens is bereikt bij de Amsterdamse politie

Liquidaties, toerisme en grote evenementen slokken zoveel manuren op dat er geen tijd is om controles op fietsverlichting en kunnen aangiften van woninginbraken niet worden behandeld.

In een interview met het NRC zegt Aalbersberg: ‘Soms moeten we zelfs aangiften laten liggen waarbij ook een vermoedelijke dader in beeld is. Wij hebben de grens bereikt.’

Vooral aandacht voor de Amsterdamse drugsproblematiek en vele criminele organisaties die hierbij een rol spelen krijgen te weinig aandacht. ‘De ondermijning van nu komt niet van enkele grote organisaties die op een paar grote plekken hun geld beleggen, het is meer divers en meer verspreid.’