Kinderen dood Servisch stel in woning aangetroffen

De politie heeft de vijf kinderen van de Servische man en vrouw, die donderdagmorgen aan de Verlengde Dishoekseweg dood zijn aangetroffen, in een woning in Middelburg aangetroffen. Dit heeft de politie vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Kinderen

Agenten zijn donderdagmorgen onmiddellijk na de vondst van de slachtoffers naar het vermoedelijke adres van de minderjarige kinderen in Middelburg gegaan. Hierbij troffen ze drie meerderjarige kinderen en twee minderjarige kinderen van 13 en bijna 3 jaar aan. De kinderen zijn opgevangen.

Voorlopige voogdij

De jeugdhulpverleningsinstanties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming en Intervence zijn gewaarschuwd om de zorg en opvang te organiseren. In de loop van donderdag is door de kinderrechter de voorlopige voogdij voor de minderjarige kinderen geregeld. Familierechercheurs en een medewerker van Intervence ondersteunen de kinderen in deze moeilijke tijd.

Onderzoek woning

Naast de opvang van de kinderen hebben agenten met de Rechter-Commissaris donderdag onderzoek gedaan in de woning van de slachtoffers aan de Tamariskenlaan. Dit onderzoek werd verricht in het lopende rechercheonderzoek. Naast het definitief vaststellen van de identiteit van de slachtoffers, onderzoekt de politie ook de toedracht van dit incident.

Identiteit nog definitief vaststellen

De identiteiten van de gevonden man en vrouw zullen waarschijnlijk zaterdag definitief kunnen worden vastgesteld. Maar de onderzoeksresultaten laten zien dat het vermoedelijk gaat om een 43-jarige man en 39-jarige vrouw uit Middelburg.

Forensisch sporenonderzoek

Forensische medewerkers zijn tot vrijdagmorgen rond 2.30 uur bezig geweest met een sporenonderzoek. Rond 22.30 uur zijn de lichamen geborgen en naar een mortuarium gebracht. Zaterdag worden nog secties verricht en vindt de verdere identificatie plaats. Vermoedelijk kunnen daarna de definitieve identiteiten van de slachtoffers worden vastgesteld.