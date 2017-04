Voorarrest Mark de J. in zaak Everink verlengd

De verdediging verzocht de rechtbank om het voorarrest van verdachte Mark de J. op te heffen. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland van 8 tot en met 11 mei.

Bedreigingen

De regiezitting is gebruikt om de huidige stand van het onderzoek te bespreken. De officieren van justitie en de verdediging hebben onderzoekswensen ingediend. Mark de J. heeft in een eerdere verklaring laten weten dat hij zou zijn ontvoerd. Deze verklaring is uitgebreid onderzocht. Ook is er onderzoek gedaan naar de diverse ontmoetingen met de groep mannen die de verdachte zou hebben bedreigd.

Ontvoering

Er zijn echter geen getuigen of camerabeelden gevonden, evenmin heeft de verdachte met iemand iets gedeeld over deze bedreigingen. Direct na de dood van Koen Everink heeft de verdachte ook niets verklaard over de ontvoering. Hij deed dit pas vlak voor zijn aanhouding op 24 maart. Al met al zijn er geen aanwijzingen gevonden voor de betrokkenheid van anderen bij het misdrijf dan de verdachte.