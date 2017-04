112-stalker door politie uit woning gehaald

Donderdag heeft de politie een 36-jarige man uit Zwolle in zijn woning aangehouden omdat hij in de loop van de dag en -avond ruim 20 keer de meldkamer van de politie belde en centralisten uitschold. 'Het was de tweede keer in een paar dagen tijd dat de man hiervoor aangehouden werd', zo meldt de politie vrijdag.

Alcohol

De man was vermoedelijk onder invloed van alcohol toen hij de telefoontjes pleegde, zo bleek toen agenten hem op zijn adres ophaalden. De man is vrijdag verhoord en ook beoordeeld door een arts. De man heeft een dagvaarding gekregen en zal zich voor de rechter moeten verantwoorden.

Strafbaar

Het doen van valse 1-1-2 meldingen is strafbaar. Dit soort telefoontjes belasten onnodig de telefoonlijnen van de Meldkamer Oost-Nederland. In het ergste geval kunnen deze bellers een nadelige invloed hebben op hoe snel we mensen die echt in nood zijn of snel politie willen spreken bij heterdaad situaties te woord kunnen staan. Misbruik wordt daarom altijd aangepakt.