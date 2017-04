Zus Klaas Otto aangehouden

De zus van de voormalig generaal van de motorclub No Surrender Klaas Otto is vrijdag opgepakt door de politie.

Otto is hoofdverdachte in een afpersingszaak en volgens Omroep Brabant wordt de vrouw verdacht van het beïnvloeden van getuigen in de strafzaak tegen haar broer.

In de afpersingszaak worden meerdere familieleden van Otto verdacht. De zoon van Otto en schoonzoon zijn ook onderwerp van onderzoek. De vriendin van Otto werd op 20 februari door de politie aangehouden als verdachte. Zij is vrijdag vrijgelaten uit voorlopige hechtenis.