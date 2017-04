Oorzaak doden in Koudekerke in relationele sfeer

Gezin bekend bij hulpverlening en politie

Uit aangelegde dossiers blijkt dat op het adres van de man en de vrouw gedurende langere periode er sprake was van overlast. Het laatste jaar heeft de vrouw meerdere meldingen gedaan van huiselijk geweld door haar man. Diverse hulpverleningsinstanties waren bij het gezin betrokken om hulp te bieden. De hulpverlening liep volgens de politie moeizaam en het echtpaar besloot steeds samen verder te gaan.

Vuurwapen

In augustus 2016 kreeg de politie informatie dat in de woning een vuurwapen zou zijn. De woning aan de Tamariskenlaan werd doorzocht, maar er werden geen wapens gevonden. Op donderdag heeft de politie met de Rechter-Commissaris onderzoek gedaan in de woning van de slachtoffers aan de Tamariskenlaan. Hierbij troffen agenten een neppistool aan, dat niet of nauwelijks van echt te onderscheiden was.

Kinderen opgevangen

Politie en jeugdhulpverleningsinstanties hebben donderdag onmiddellijk op het adres van de slachtoffers de vijf kinderen opgevangen. Familierechercheurs en een medewerker van Intervence ondersteunen de kinderen vanaf dat moment.