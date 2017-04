Braziliaanse krijgt 42 maanden cel na smokkel xtc-pillen op Eindhoven Airport

Een 22-jarige vrouw uit Brazilië is vrijdag door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden voor de smokkel van ruim 13 kilo harddrugs. Dit heeft de rechtbank vrijdag bekendgemaakt.

44.000 xtc-pillen

De vrouw checkte in september vorig jaar 2 koffers in op Eindhoven Airport voor een vlucht naar Portugal. In de bodem trof de douane ruim 44.000 verstopte xtc-pillen aan.

De rechtbank rekent het de vrouw aan dat zij zich alleen voor het geld liet verleiden tot het smokkelen van deze aanzienlijke hoeveelheid harddrugs. De hoeveelheid drugs was zodanig, dat deze bestemd moet zijn geweest voor verdere verspreiding en handel.

'Pakezel'

Die verspreiding en handel gaan gepaard met vele andere vormen van criminaliteit. Anderzijds houdt de rechtbank rekening met de relatief jonge leeftijd van de verdachte. Bovendien was de vrouw er (mogelijk) niet op bedacht dat zij alle risico’s liep en als 'pakezel' werd gebruikt. Dat maakt dat de rechtbank aanleiding ziet om de geëiste straf met een aantal maanden te matigen.