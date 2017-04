Twee aanhoudingen na schietpartij in Groningen

Bij een schietpartij in Groningen is vrijdagavond een man gewond geraakt. Dit maakte de politie bekend.

Het schietincident zou omstreeks 19.40 uur hebben plaatsgevonden op de Topaasstraat in de wijk Vinkhuizen. De man werd voor een woning neergeschoten.

Traumahelikopter

Om het slachtoffer eerste hulp te verlenen is een traumahelikopter ingezet. Met onbekend letsel is de man in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De schutter is na de schietpartij er vandoor gegaan. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek naar het schietincident.

Verdachten aangehouden

Later op de avond zijn er twee verdachten aangehouden. Zij zullen gehoord worden over hun betrokkenheid bij het schietincident.