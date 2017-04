Vrouw met bestelbusje kantelt op A32 bij Heerenveen

Donderdagmiddag is een bestelbusje gekanteld op de A32 bij Heerenveen. Een 45-jarige vrouw uit Steenwijk reed alleen in het voertuig. Dit meldt de politie vrijdag.

Macht over stuur kwijt

De vrouw verklaarde tegenover agenten dat zij in een bocht de berm had geraakt. Zij raakte vervolgens de macht over het stuur kwijt. Het bestelbusje begon te slingeren en botste vervolgens tegen de vangrail. Het voertuig kantelde en kwam op een zijkant tot stilstand.

Brandweer

De vrouw moest door de brandweer uit haar voertuig worden gehaald en zij werd vervolgens naar een ziekenhuis overgebracht. Een blaastest wees uit dat de vrouw geen alcohol had gedronken.