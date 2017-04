OM eist cel- en werkstraffen voor illegale anabolenhandel

'Beide heren zouden prestatiebevorderende middelen voorhanden hebben gehad en verhandeld, de nu 30 jarige verdachte van oktober 2013 tot oktober 2014, de andere nu 32 jarige verdachte in mei en juni 2015', aldus het OM.

Bodybuilding

Beide verdachten waren actief in de wereld van bodybuilding. Eén van hen verklaarde dat hij anderen wilde begeleiden in het juiste gebruik van anabolen. 'Ze wisten dat het gebruik van deze middelen verstrekkende gevolgen kan hebben en toch hebben ze het gedaan', aldus de officier van justitie.

'Natuurlijk niet normaal'

'Het kwalijke is dat beiden zeggen: het is zo normaal in onze wereld, iedereen doet het. Maar deze manier van doping is natuurlijk niet normaal.' Juist deze houding maakt dat de officier van justitie vraagt om een deels voorwaardelijke straf, als stok achter de deur dat de verdachten niet terugvallen in hun oude gedrag.

17.500,- euro in woning

Tegen de 30-jarige verdachte eist de officier van justitie een gevangenisstraf voor de duur van 74 dagen, waarvan 60 dagen voorwaardelijk. De overgebleven 14 dagen heeft hij al in voorarrest uitgezeten. Wel moet hij als het aan het OM ligt nog een taakstraf doen van 180 uur. Ook is de officier van justitie overtuigd dat 17.500 euro, gevonden in het huis van de verdachte, afkomstig is uit de anabolenhandel. Dat geld zou verbeurd moeten worden verklaard.

Tegen de 32-jarige verdachte eist de officier van justitie een maand gevangenisstraf geheel voorwaardelijk. Daarnaast vraagt de officier van justitie om een werkstraf van 120 uur op te leggen. Een aangetroffen bedrag van 4470 euro zou verbeurd moeten worden verklaard. De rechter doet over twee weken uitspraak.