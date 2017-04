Kans op vorst na de paasdagen

In het binnenland zal het volgens het weerbureau licht gaan vriezen, tussen de min 1 en min 4 graden Celsius. Aan de grond kan de temperatuur dalen tot min 8 graden.

Het weer voor de paasdagen is niet echt florissant te noemen. Met 9 graden in het noorden en 11 in het zuiden is het ongeveer drie graden kouder dan normaal.

Op tweede paasdag is er zelfs kans op hagel en onweer.