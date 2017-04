'Supersnelle' Lamborghini met 40 km/u slingerend van de snelweg gehaald

De sportwagen had een snelheid van ongeveer 40 kilometer per uur en had al paar keer bijna de vangrail geraakt door het slingeren. Agenten zagen het voertuig rijden wat nogal opviel door de rijstijl; de remlichten gingen telkens aan en uit.

Het voertuig kreeg een stopteken. De 28-jarige vrouw uit Amsterdam blies een 'F'. Op het bureau blies de vrouw 580 ug/l. Het rijbewijs van de drankrijdster is ingenomen.