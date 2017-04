Dode bij schietpartij in Sittard

Bij een schietpartij aan de Tudderenseweg in Sittard is 26-jarige man om het leven gekomen. Dit maakte de politie bekend.

Omstreeks 01.00 uur zouden er diverse schoten zijn gelost in een horecazaak. Hierbij raakte de man zwaargewond. Vermoedelijk is aan de schietpartij een handgemeen aan vooraf gegaan. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis in Sittard-Geleen gebracht waar hij aan zijn verwondingen bezweek.

De politie is op zoek naar meerdere verdachten die er in een zwarte Volkswagen Golf met een Duits kentekenplaat vandoor zijn gegaan. Het kenteken is afkomstig uit Heinsberg en begint met de lettercombinatie HS.