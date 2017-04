Dode bij Klesch Aluminium in Farmsum

Bij Klesch Aluminium aan de Oosterhorn in Farmsum is zaterdagmiddag een 46-jarige man uit Appingedam om het leven gekomen. Dit maakte een woordvoerder van de politie bekend.

Omstreeks 13.00 uur ontdekte een collega van de man dat hij onwel was geworden in een loods van het bedrijf. Hij schakelde direct de hulpdiensten in.

Ter plaatse is de man gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De man bleek te zijn overleden.

Onderzoek door de politie en een GGD-arts bracht aan het licht dat de man een natuurlijke dood is gestorven.

Het lichaam van de man is overgedragen aan de familie.