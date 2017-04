Ambassade Eritrea zamelde geld in bij staatsburgers in Nederland

Eritreeërs in Nederland hebben geld moeten afstaan om de conferentie van de jongerenafdeling van de enige toegestane partij in het land te financieren. Volgens het radioprogramma Argos konden de mensen in de praktijk niet weigeren omdat er iemand van de ambassade op de stoep stond.

De mensen moesten vijftig euro betalen en kregen dan een betaalbewijs. Wie weigerde te betalen kreeg een kruisje achter zijn naam. Tegenover het radioprogramma zei een vrouw uit Eritrea in februari al dat ze ’s avonds langskwamen om het geld op te halen.

Uit een in december verschenen rapport in opdracht van minister Asscher is het niet geheel ongebruikelijk dat Eritreeërs in Nederland geld wordt afgetroggeld onder het mom van ‘belasting’ voor het regime waarvoor zij gevlucht zijn. Men zou twee procent belasting moeten betalen voor de wederopbouw van het land. Dit gaat niet geheel zonder druk.