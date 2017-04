Gewapende overval op woning in Rotterdam

In een woning aan de Zaagmolenkade in Rotterdam heeft zaterdagmiddag een gewapende overval plaatsgevonden.

Rond 1545 uur drongen drie onbekende mannen met een donkere huidskleur de woning binnen die gelegen is tussen het Noordplein en de Woelwijkstraat. Onder bedreiging van vuurwapens moesten de bewoners geld afstaan. Er raakte niemand gewond. Binnen een paar minuten waren de daders in onbekende richting vertrokken. Een zoektocht in de buurt en vanuit de lucht met een politiehelikopter leverde niets op.