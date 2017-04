48 Nederlandse windmolens stilgezet vanwege metaalmoeheid

Van de circa 1200 traditionele windmolens in Nederland zijn er 48 met zogenaamde deelbare molenroeden. 'Het blijkt dat er iets mis is met de boutverbinding van deze roeden, waardoor niet met zekerheid is te zeggen of de wieken goed blijven zitten. Om risico's te vermijden zijn deze 48 molens stil gezet', aldus de Rijksdienst.

Boutverbinding deelbare roede

De Rijksdienst laat technische oorzaken en oplossingsrichtingen onderzoeken en heeft voorlopige resultaten gepresenteerd aan de eigenaren en molenaars. Vooralsnog zijn er twee mogelijkheden in beeld om het probleem met de deelbare roeden op te lossen.

Nationale Molendagen half mei

Er wordt hard gewerkt om voor de Nationale Molendagen op 13 en 14 mei een gedegen advies te kunnen geven aan de gedupeerde eigenaren. Dan is ook duidelijk wat de kosten zijn van vervanging of reparatie en op welke termijn daarmee gestart kan worden. Met de eigenaren is besproken dat hun molens tot die tijd stil blijven staan.

De Rijksdienst blijft de moleneigenaren ook de komende tijd betrekken bij het verdere proces en werkt nauw samen met Vereniging de Hollandsche Molen om dit probleem op te lossen.