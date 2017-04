Meisje (15) in Etten-Leur geeft ontvoerder een knietje en weet te vluchten

In Etten-Leur heeft een 15-jarig fietsend meisje afgelopen donderdagmiddag weten te ontsnappen aan een man die haar in zijn auto probeerde te trekken. Dit meldt de politie zondag.

Het meisje werd donderdagmiddag rond 15.15 uur ter hoogte van de Lindenbleek lastig gevallen door een man die in een groen-blauwkleurige auto reed, mogelijk een Renault Clio. De bestuurder stapte uit zijn auto en greep het meisje vast.

Knietje

Hij vroeg het meisje hem te helpen en probeerde haar zijn auto in te krijgen. Zij rukte zich los, gaf de man een knietje en fietste hard weg. De politie heeft de afgelopen dagen tevergeefs gezocht naar de dader en zijn auto en is daarom nu op zoek naar getuigen.

Melding bij politie

Het slachtoffer, dat in Etten-Leur woont, melde zich drie kwartier na het incident samen met haar vader op het politiebureau. Ze vertelde dat ze op haar fiets van school op weg was naar huis. Ze reed over de Beukenlaan in de richting van de Concordialaan.

Basisschool

Ter hoogte van de basisschool kwam een auto naast haar rijden. De bestuurder stopte in de bocht van de Concordialaan. Hij stapte uit en hield haar tegen. Ze had het vermoeden dat de man onder invloed was. Hij sprak haar aan met een zielig verhaal en probeerde haar in zijn auto te krijgen. Het slachtoffer rukte zich los en fietste snel weg. Ze hoorde nog dat iemand riep: “He laat dat meisje met rust”.

Signalement dader en auto

De man die het meisje in zijn auto probeerde te trekken is ongeveer 25-jaar met een getint uiterlijk. Hij had een strakke zwarte baard en een sikje. Hij had een GUCCI pet op en droeg een zwarte shirt. Hij reed in een blauwgroene personenauto, mogelijk een Renault Clio. De zijramen waren geblindeerd. Het slachtoffertje zegt dat ze de auto eerder in de omgeving van de Beukenlaan heeft gezien.

Tips

De politie is op zoek naar de persoon die iets tegen de dader heeft geroepen en naar andere getuigen van het incident. Zij kunnen hun informatie doorgeven aan de politie via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006), anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M of via het Team Criminele Inlichtingen in een vertrouwelijk gesprek op het nummer 079-3458999.