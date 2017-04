'Paasbaby' in ARTIS, netgiraffe geboren

Een heuse Paasbaby heeft de Amsterdamse dierentuin zondag verblijd. De dierverzorgers zagen zondagochtend in de stal dat de kudde met een veulen was uitgebreid. 'Het veulen, een meisje, heeft al gedronken bij de moeder', meldt ARTIS zondag.

15 maanden draagtijd

Bij de geboorte is een giraffe gemiddeld 1.80 m lang en weegt tussen 44-70 kg. Het veulen kwam na een draagtijd van 15 maanden ter wereld. De moeder heeft al vier keer eerder geworpen. Op de Savanne in ARTIS lopen nu elf netgiraffen, Giraffa camelopardalis reticulata.

Fokprogramma

ARTIS neemt deel aan het Europese fokprogramma voor de netgiraffen. ARTIS heeft sinds 1856 giraffen in de collectie en was daarmee de eerste Nederlandse dierentuin met giraffen. Het giraffeveulen is in de stal te zien. Kijk voor de actuele bezoekerstijden onder aan deze pagina.

Geluid

Giraffen communiceren vooral via geur en zicht. Onlangs is door onderzoek in drie Europese dierentuinen ontdekt dat giraffen vooral ‘s nachts geluiden gebruiken in hun onderlinge communicatie. Ze doen dat onder meer met subsonische geluiden.

Dat is een frequentie die te laag is voor mensen om te horen. Ook geloei, gesnuif, gesis en fluitachtige geluiden behoren tot het repertoire. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de betekenis is van die verschillende geluiden. Maar dat geluid een rol speelt in de onderlinge communicatie, lijkt waarschijnlijk.

Kwetsbaar

Begin 2017 sloeg het International Union for Conservation of Nature (IUCN) alarm dat het slecht gesteld is met de giraffen in het wild. Dertig jaar geleden liepen nog ca. 160.000 giraffen rond over de savannen van Afrika. In 2016 telden onderzoekers een aantal van ongeveer 97.000 dieren. Een teruggang van ongeveer 40%. Voor de ondersoort netgiraffen die ARTIS heeft, is het nog dramatischer.

Netgiraffen leven in Noordoost-Afrika (Kenia, Eritrea en Somalië). Er leven nu nog maar 8661 dieren terwijl het aantal 25 jaar geleden tussen de 36.000 en 47.750 bedroeg. Een afname van bijna 80%! De afname heeft te maken hun habitat dat landbouw, verstedelijking en verwoestijning kleiner wordt. Ook stroperij en oorlogen eisen hun tol voor het leefgebied van de giraffen.