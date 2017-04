Drie bewoners bedreigd en mishandeld bij woningoverval Laren

Drie bewoners zijn in de nacht van zaterdag op zondag in hun woning aan de Sint Janstraat bedreigd en mishandeld bij een woningoverval in Laren. Dit meldt de politie zondag.

Zaterdagnacht rond 02.00 uur kwam de melding dat er een overval had plaatsgevonden bij een woning aan de Sint Janstraat. Eén van de bewoners kwam rond 01.00 uur thuis en op het moment dat hij zijn woning wilde binnengaan werd hij uit het niets vastgepakt.

Twee verdachten

Twee verdachten drongen de woning binnen en de drie aanwezige bewoners werden bedreigd en mishandeld. De verdachten eisten geld en bonden de bewoners vast. Hierna gingen de verdachten er in onbekende richting vandoor.

De bewoners wisten zichzelf te bevrijden en belden de politie. De agenten kwamen direct ter plaatse en stelden een onderzoek in. De verdachten werden niet meer aangetroffen. De bewoners liepen allemaal verwondingen op van de mishandeling en één van de bewoners werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Signalement verdachten

Het ging om twee mannen van rond 1.85 m. lang. Eén van de mannen had een breed postuur en had een lage stem met een buitenlands accent. De andere verdachte had een smal postuur en een zware stem met ook een buitenlands accent.

Getuigen gezocht

De recherche onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen die voorafgaand of na de overval iets opvallends hebben gezien in de omgeving van de Sint Janstraat. Ook mensen die meer weten over de overvallers en/of hun vluchtroute, wordt verzocht contact op te nemen met de recherche in Hilversum via 0900-8844.