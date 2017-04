Politie start onderzoek na vondst dode op vakantiepark

De politie is zondag aan het eind van de middag een onderzoek gestart op een vakantiepark in Beekbergen nadat het lichaam van een overleden persoon werd aangetroffen bij één van de vakantiehuisjes op het park. Dit heeft de politie zondagavond bekendgemaakt.

Afzetting

Het politieonderzoek is nog volop aan de gang. De politie heeft rond de vindplaats van het lichaam een afzetting gemaakt met linten. Over de doodsoorzaak is op dit moment nog niets bekend en daarom doet de politie onderzoek.

Paasdrukte

Ook is nog niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht. Vanwege de paasdagen is het redelijk druk op het vakantiepark en zijn er veel vakantiehuisjes verhuurd.