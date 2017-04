Man (23) mishandelt BOA na uitschrijven parkeerboete

Afgelopen vrijdagmiddag is een 54-jarige medewerker van de gemeente Waalwijk op de Stationsstraat mishandeld door een man die het niet eens was met een parkeerboete. Dit heeft de politie zondag bekendgemaakt.

Gearresteerd

De politie heeft de verdachte, een 23-jarige man uit Drunen, met toestemming van de officier van justitie vrijdagavond om 22.50 uur op zijn woonadres aangehouden. Hij is in verzekering gesteld en wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Beeldmateriaal

Er zijn beelden van de mishandeling. Daarop is te zien dat de buitengewoon opsporingsambtenaar enkele keren in zijn gezicht wordt geslagen. Ook wordt hij terwijl hij op de grond ligt nog in het gelaat geschopt.

Boos

De 23-jarige verdachte verklaart dat hij boos werd op de parkeercontroleur omdat hij het niet eens was met de bekeuring omdat hij er maar even gestaan zou hebben. Daarbij heeft hij aangegeven moeilijk met stress om te kunnen gaan.

Onacceptabel

De gemeente en politie pakken geweld tegen ambtenaren zeer zwaar op en pleiten bij het OM voor het eisen van zeer zware straffen bij dit soort misdrijven. Burgemeester Kleijngeld: 'Je blijft met je handen af van onze medewerkers die als opdracht hebben om Waalwijk veiliger te maken'.