Woningen ontruimd na plofkraak in Doetinchem

Aan de Haareweg in Doetinchem is vanochtend vroeg een plofkraak gepleegd. Uit voorzorg zijn na de plofkraak zeker zes woningen ontruimd.

De plofkraak vond plaats rond 04.40 uur op een pinautomaat van de Rabobank aan de Hareweg. Omdat hulpdiensten vreesde voor niet ontplofte explosieven, werden enkele woningen uit voorzorg ontruimd. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Onbekend is of de daders iets hebben buitgemaakt. De schade aan het Rabogebouw is aanzienlijk.