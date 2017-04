Woningen ontruimd bij brand in Hilversum

Bij een brand in Hilversum hebben maandagochtend zo'n 16 mensen hun woning moeten verlaten.

Door nog onbekende oorzaak was brand ontstaan bij een slagerij aan de Larenseweg. Bij aankomst van de brandweer werden uit voorzorg mensen uit hun woningen geëvacueerd. De brand richtte een hoop schade aan in zowel de slagerij als een bovengelegen woonhuis.Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond.