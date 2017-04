Rabobank wordt geteisterd door plofkraken

In het Zuid-Hollandse Zevenhoven hebben mannen maandagochtend vroeg geprobeerd een pinautomaat op de blazen in Zevenhoven. Dat gebeurde omstreeks 04.15 uur bij een pinautomaat van de Rabobank aan de Albrechtshof.

Bij de pinautomaat waren al voorbereidingen getroffen om deze tot ontploffing te brengen. De krakers werden kennelijk gestoord door beveiliging en gingen er vandoor op een witte scooter. Omdat er nog explosiegevaar was is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse gekomen om het explosief onschadelijk te maken en te verwijderen. Hiervoor werd een robotbomverkenner ingezet. De omgeving werd ruim afgezet en tien woningen werden uit voorzorg ontruimd. De bewoners werden opgevangen in zalencentrum ’t Trefpunt. Omstreeks 07.30 uur werd de afzetting weer opgeheven.

Tweede plofkraak bij Rabo

Aan de Haareweg in Doetinchem is vanochtend vroeg een plofkraak gepleegd. Uit voorzorg zijn na de plofkraak zeker zes woningen ontruimd. De plofkraak vond plaats rond 04.40 uur op een pinautomaat van de Rabobank aan de Hareweg. Omdat hulpdiensten vreesde voor niet ontplofte explosieven, werden enkele woningen uit voorzorg ontruimd. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Onbekend is of de daders iets hebben buitgemaakt. De schade aan het Rabogebouw is aanzienlijk.