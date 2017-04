Agent in het nauw schiet op bestuurder die inrijdt op mensen in parkeergarage

Vannacht rond 5.15 uur hielden agenten een man aan die in een parkeergarage op de Kruiskade inreed op meerdere personen, onder wie een politieagent. De bestuurder, een man van 29 jaar, is aangehouden.

In de nacht van zondag op maandag rond 5.15 uur kwam er een melding binnen dat er een grote groep aan het vechten was in de parkeergarage op de Kruiskade. Politieagenten troffen daar een behoorlijke chaos van mensen aan. Er reed een auto in op mensen, er werd gegild en de auto gaf flink gas en maakte slipgeluiden.

De bestuurder wilde ook inrijden op een politieagent, die klem stond en genoodzaakt was om te schieten. Daarna scheurde de auto naar een hoger gelegen parkeerdek, waar hij door meerdere politiemensen is stilgezet en kon worden aangehouden. De man van 29 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zit vast. Er raakte niemand gewond. De politie is een onderzoek gestart naar wat er precies aan de hand was in de garage die nacht.