Vandaag sneeuwbui mogelijk en komende week vorst verwacht

Is het vandaag wisselend bewolkt, het weer zal er de komende week zeker niet beter op worden. Het blijft vrij koud met maxima rond 10 graden.

Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er zijn ook stapelwolken en er kunnen enkele buien vallen. Daarbij kan ook wat natte sneeuw zitten waardoor het op de velden van de Veluwe of in Limburg misschien even wit wordt, zo meldt WeerOnline.

Woensdag- en donderdagnacht is er zelfs kans op lichte vorst. Tegen het weekeinde een lichte temperatuurstijging en tevens kans op enkele buien.