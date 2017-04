Tankstation in Terneuzen beschadigd na aanrijding

Maandagochtend omstreeks 08.50 uur is een 57-jarige man uit Terneuzen aangehouden omdat hij een aanrijding met een personenauto en met een tankstation had veroorzaakt op de Guido Gezellestraat.

Kennelijk is de man, nadat hij door een aanrijding met een andere personenauto in aanraking kwam, doorgeschoten tegen het tankstation waardoor er flinke schade ontstond aan het gebouw. De bestuurster van de betrokken personenauto heeft aangifte gedaan tegen de verdachte. Ook de eigenaar van het tankstation heeft aangifte gedaan. Er is niemand gewond geraakt. De winkel bij het tankstation was nog niet geopend.

De auto van de 57-jarige man is in beslag genomen. Ook is zijn rijbewijs ingevorderd. De Officier van Justitie bepaalt later wanneer de man zijn rijbewijs terugkrijgt. De man is aangemeld voor een educatieve maatregel.