Jesse Klaver dinsdag weer terug bij de onderhandelingen

Afgelopen woensdag moest de GroenLinks-voorman tijdelijk afhaken omdat zijn moeder met spoed in het ziekenhuis was opgenomen. Hij werd vervangen door Bram van Ojik, zijn voorganger als partijleider. Klavers woordvoerder laat weten dat de toestand van Klavers moeder nog wel steeds zorgwekkend is. Dit melden meerdere media maandag.

Woensdag zei informateur Edith Schippers dat nu de fase van aftasten en verkennen voorbij is, het "belangrijk is dat je je team compleet hebt om die onderhandelingen goed te voeren". De Tweede Kamerfracties van de VVD, CDA, D66 en GroenLinks zullen dinsdagochtend vergaderen Dinsdagmiddag om 14.30 uur hervatten de onderhandelaars van de vier partijen het overleg.