Nieuwe staking bij Holland Casino

Vanmiddag, Tweede Paasdag, leggen de werknemers van Holland Casino in Amsterdam en Utrecht het werk neer. Vakbonden FNV, De Unie en ABC verwachten dat circa 150 stakers zich zullen inschrijven bij de vestiging aan de Overste Den Oudenlaan 2 in Utrecht. Na Breda en Nijmegen is dit de derde staking voor een toekomstbestendige cao.

Vuur aangewakkerd

'Terwijl de werknemers in actie komen voor een cao waaruit de waardering voor hun werk en inzet blijkt, verschuilt het bestuur van Holland Casino (HC) zich de afgelopen dagen achter het Paasontbijt. Dat het HC-bestuur niets van zich laat horen, wakkert het vuur bij de werknemers alleen nog maar aan', aldus de bonden.

'Het casino dat zijn wij'

'De afgelopen jaren zijn honderden banen verdwenen en hebben wij zo'n 10% aan arbeidsvoorwaarden moeten inleveren. We willen niet nóg meer inleveren. Investeren in bakstenen is natuurlijk belangrijk, maar zonder gemotiveerd en gewaardeerd personeel kun je geen casino runnen. Het casino dat zijn wij', zo vinden de stakende werknemers.

Holland Casino aan zet

Vakbonden FNV, De Unie en ABC stellen dat 'helaas moet worden overgegaan tot dit uiterste middel. Alle pogingen ten spijt lukt het niet om op een normale manier met Holland Casino tot afspraken te komen over een nieuwe cao. Het bestuur zegt op elk moment bereid te zijn de dialoog aan te gaan, maar vooralsnog houdt ze zich doof voor de Paasboodschap van haar personeel. Terwijl HC toch echt aan zet is nu.'

Meer zekerheid voor komende jaren

De werknemers eisen een cao die de komende jaren zekerheid biedt over werk en inkomen. 'Dat is nu helemaal van belang, omdat ze aan de vooravond van de verkoop van Holland Casino staan', stellen de bonden. 'Al jaren kampen de werknemers met een hoge werkdruk, maar zij hebben hun aandeel geleverd. Holland Casino is weer een gezond bedrijf. Dus het is terecht dat ze nu een passende loonsverhoging eisen. Wat is 2,5% nou op een winst van 88,1 miljoen euro (voor aftrek vennootschapsbelasting)?'

Het "spel der spellen" bepaalt

Via het "spel der spellen" wordt bepaald bij welke volgende Holland Casino-vestiging het werk wordt neergelegd. 'Werken voor Holland Casino wordt steeds meer een gok. Werknemers voelen zich overgeleverd aan de willekeur van hun werkgever. Analoog hieraan laten de werknemers het lot bepalen bij welke vestiging wordt gestaakt', lichten de bonden toe.

De cao geldt voor 3.000 werknemers die werken bij de 14 vestigingen van Holland Casino.