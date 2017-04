Minister Koenders maakt zich zorgen over uitslag Turkse referendum

Minister Koenders spreekt zijn zorgen uit over de voorlopige uitslag van het Turkse referendum over de aanpassing van de grondwet. 'Deze grondwetswijzigingen concentreren veel macht in één persoon. De Europese Unie zal het verdere verloop kritisch moeten beoordelen', aldus de minister.

'Net als de Hoge Vertegenwoordiger van de EU en de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa roep ik Turkije op de aanbevelingen van de Raad van Europa, waar Turkije lid van is, op te volgen', vervolgt de minister. De EU, de Venetië Commissie van de Raad van Europa en de OVSE hebben eerder hun ernstige zorgen geuit over de sterke concentratie van macht in één hand die gevolgen kan hebben voor de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Turkije. De OVSE, wiens waarnemers het referendum hebben gemonitord, uit nu dezelfde zorgen als het gaat om het ongelijke speelveld in aanloop naar het referendum.

Koenders: 'Deze zorgen deel ik. De uitslag geeft bovendien aan dat de bevolking verdeeld is. De Turkse regering doet er goed aan bij de uitvoering rekening te houden met de aanbevelingen van de Raad van Europa, in het belang van de democratie, in het belang van de rechtsstaat én om verdere polarisatie te voorkomen. Daarnaast is het zo dat de invoering van de doodstraf via een eventueel referendum een breuk zou zijn met de Europese waarden.'

Koenders gaf aan dat hij de Commissie zal vragen om een assessment van de ontwikkelingen in het licht van de verplichtingen van Turkije als kandidaat lidstaat. 'We staan in contact met onze Europese partners. Samen met hen zullen we de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en het gesprek met Turkije hierover moeten aangaan', aldus Koenders. De minister reageert vanuit Tirana, de hoofdstad van Albanië, waar hij vandaag met onder meer de Duitse minister Gabriel overlegt over de uitslag van het Turkse referendum.