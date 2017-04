Dode man Kelpen-Oler is mogelijk omgebracht

De politie heeft het eerste gedeelte van het onderzoek afgesloten rondom het lichaam van de dode man, dat maandagmiddag in een bos in Kelpen-Oler werd gevonden.

Tot nu toe is uit het onderzoek niet naar voren gekomen dat er sprake is van een mogelijk misdrijf. Morgen zal verder zorgvuldig forensisch onderzoek plaatsvinden. Naar verwachting zal er dan meer zekerheid zijn over de doodsoorzaak, zo meldt de politie maandagavond.

Identiteit bekend

De overleden man werd maandagmiddag gevonden door een passant bij de Wessemerdijk. Inmiddels is bekend dat het om een 54-jarige man uit Zuid-Limburg gaat.