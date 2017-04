Dronken vrouw rijdt drie keer tegen dezelfde auto aan

Omstreeks 20.30 uur maandagavond meldde een getuige dat, na een cafébezoek in het Zeeuwse Clinge, een vrouw die ‘extreem veel gedronken had’ in haar auto was gestapt tot drie keer toe tegen dezelfde personenauto was aangereden. Haar sleutel was afgepakt door omstanders. Of de politie wilde komen, want ze achtte zichzelf nog steeds in staat om naar huis te rijden.

Agenten zijn naar de Tiberghienweg in Clinge gereden en troffen een beschadigde personenauto, wat cafébezoekers en de vrouw die even tevoren in haar auto was weggereden. De agenten lieten de vrouw een blaastest doen. Hieruit bleek dat ze gedronken had. Uit de ademanalyse die ze even later op het politiebureau moest doen kwam dat ze ruim vier keer teveel alcohol had genuttigd. Het rijbewijs van de 60-jarige vrouw uit Sint Niklaas is afgenomen. De Officier van Justitie bepaalt later wanneer zij het document weer terug krijgt.