Ouder echtpaar in woning beroofd na winnen geldbedrag in casino

Een ouder echtpaar werd maandag 17 april omstreeks 20.00 uur in hun woning aan de Eikenlaan overvallen nadat zij net thuis waren gekomen van een casinobezoek. De dader ging er met een jas vandoor. De politie is op zoek naar getuigen.

Het echtpaar was maandagavond in het casino aan de Heereweg in Lisse geweest alwaar zij een geldbedrag hadden gewonnen. Kort daarop besloten zij met de taxi naar hun woning aan de Eikenlaan te gaan. Tien minuten nadat zij thuis waren werd er aan de voordeur aangebeld.

Een onbekende man liet de bewoner een bankpas zien en vertelde hem dat hij die zojuist voor de deur verloren was. De bewoner vertelde de man dat het niet zijn bankpas was. Daarop werd de bewoner plotseling hard door de man de woning ingeduwd. De vrouw had de jas die zij naar het casino droeg over een scootmobiel in de hal gehangen. De dader greep deze jas en sloeg vervolgens op de vlucht. De politie houdt er rekening mee dat het echtpaar vanuit het casino is gevolgd.