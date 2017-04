Oplichter van bed gelicht in Breda

Vanmorgen is in Dordrecht met toestemming van de officier van justitie op zijn verblijfsadres een 55-jarige man aangehouden die verdacht wordt van oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte. Er hebben zeven mensen aangifte tegen hem gedaan.

Hij zou hen middels specifieke beleggingen c.q, spaarrekeningen n mooie rendementen hebben voorgespiegeld. Zij werden echter samen voor meer dan 250.000 euro gedupeerd.

De aangiften werden gedaan in 2014. De verdachte woonde in die tijd nog in Bredar. Hij had een eigen bedrijf als financieel adviseur. De gedupeerden zijn bekenden van hem waar hij soms gedurende vele jaren al zaken mee deed. Hij adviseerde hen hun spaargeld op een bepaalde manier te beleggen. Later kregen deze klanten wantrouwen omdat er geen rente meer gestort werd en hij voor hen niet meer bereikbaar was. Kennelijk had hij deze geldbedragen zichzelf toegeëigend.

Onderzoek

De politie startte vanuit Etten-Leur in overleg met het Openbaar Ministerie het onderzoek. Nadat de omvang van de oplichtingspraktijken duidelijk werd, is dit overgenomen door de recherche in combinatie met een financieel rechercheur. Het onderzoek heeft lange tijd in beslag genomen mede omdat bij banken en andere instellingen gegevens opgevraagd moesten worden over een zeer lange periode. Ook speelde prioritering bij de lange tijdsduur een rol omdat geweldszaken zoals overvallen met voorrang behandeld werden.