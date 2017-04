Consumenten laten plastic tasjes massaal links liggen

Dit komt naar voren uit een nieuw onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau SAMR in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

De maatregel is vorig jaar ingevoerd door staatssecretaris Dijksma om het plastic zwerfafval aan te pakken. Uit een landelijke inventarisatie van Rijkswaterstaat blijkt nu ook dat sinds het verbod al veertig procent minder plastic tasjes als zwerfafval eindigt.

‘Nederland was één van de eerste landen die de gratis plastic tas in de ban heeft gedaan om het plastic zwerfafval aan te pakken,’ aldus staatssecretaris Dijksma. ‘De resultaten laten zien dat het verbod op het gratis weggeven werkt, er gaan veel minder plastic tassen over de toonbank. Dat is een grote winst voor het milieu. Er worden niet alleen minder tassen geproduceerd. Het verbod zorgt ook voor een tastbare afname van plastic troep op straat en in het water.’

Eigen tas

Voor het SAMR onderzoek werden 300 winkeliers ondervraagd. Food-retailers zoals bakkers en slagers, maar ook markthandelaren zien dat zes op de tien klanten nu een eigen tas meenemen. Bij warenhuizen komt dit uit op ongeveer 40 procent. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat drie op de tien winkeliers nu een gratis papieren tas aanbiedt ter vervanging van de plastic tas. Als voornaamste reden hiervoor geven ze dat zij het klantvriendelijker vinden dan geld vragen voor een plastic variant.

Uit het SAMR onderzoek blijkt dat de ondervraagde winkeliers in meerderheid positief zijn over het verbod, waarbij ze de positieve effecten voor het milieu als reden aandragen. Uit een rondgang onder producenten en groothandels in tassen blijkt dat zij eenzelfde afname zien (60 tot 80 procent) van plastic tasjes die zij aan de winkeliers leveren.